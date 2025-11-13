Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 13 de noviembre

13 de noviembre 2025 · 07:17hs
Horóscopo Escorpio

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del jueves 13 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Este jueves se abre una oportunidad para cerrar asuntos pendientes. La energía te impulsa a tomar decisiones firmes, especialmente en el trabajo. En el amor, una conversación sincera aclarará sentimientos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu paciencia será recompensada. Hoy es un día ideal para organizar tus finanzas o planificar proyectos a largo plazo. En el amor, la estabilidad que buscás empieza a tomar forma.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día te invita a expresarte sin miedo. Una idea tuya podría recibir el reconocimiento que esperabas. En el amor, alguien cercano te demuestra su interés de forma inesperada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición está más fuerte que nunca. Escuchá tu voz interior antes de decidir. En el amor, evitá discusiones sin sentido y apostá por el diálogo. Buen momento para ocuparte del hogar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás con luz propia, pero necesitás bajar un cambio. Evita los impulsos y usá tu carisma para unir en lugar de competir. En el amor, una sorpresa puede encender la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada te pide orden mental y emocional. No cargues con responsabilidades que no son tuyas. En el trabajo, una buena noticia podría llegar al final del día.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Este jueves trae armonía y equilibrio. Momento ideal para reconciliaciones o acuerdos. En el amor, alguien vuelve a buscarte con intenciones más claras.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo está en su punto máximo. Es un día perfecto para atraer lo que deseás. En el trabajo, no temas mostrar tu poder interior. En el amor, pasión y conexión profunda.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se activa tu espíritu aventurero. Una oportunidad de cambio o viaje podría entusiasmarte. En el amor, la sinceridad será tu aliada. No ocultes lo que sentís.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La energía del día te impulsa a organizar tus prioridades. No te sobrecargues. En el amor, una charla íntima puede fortalecer el vínculo. Cuidá tu descanso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad se enciende. Aprovechá el día para innovar o compartir tus ideas. En el amor, una conexión inesperada te sorprende. Energía favorable para amistades.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad te guiará por el camino correcto. Escuchá lo que tu corazón te dice, pero no idealices a los demás. En el amor, se abre una nueva etapa de ternura y comprensión.

