Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 21 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada trae decisiones rápidas y movimientos inesperados. Tu energía estará fuerte: aprovechala para resolver pendientes. En el amor, necesidad de hablar claro.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buen día para ordenar cuentas o encarar trámites. Sentís más estabilidad emocional. En lo afectivo, un gesto sincero de alguien cercano te alegrará el día.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu comunicación estará en su punto más alto. Ideal para diálogos importantes, acuerdos o negociaciones. En pareja, más conexión y complicidad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El viernes trae calma y una sensación de orden interno. Buen momento para cerrar la semana con actividades que te relajen. En relaciones, escuchá tu intuición.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada te pone como protagonista. Recibís elogios o reconocimiento en el trabajo. En lo personal, ganas de hacer planes y compartir tiempo con alguien especial.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para ajustar detalles y organizar tareas. Un asunto laboral finalmente se acomoda. En el amor, necesitás claridad y límites sanos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Viernes de equilibrio y buenas noticias. Se destraba un trámite o acuerdo que esperabas. En vínculos, más armonía y fluidez.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Energía intensa y resolutiva. Tomás una decisión importante que te libera. En lo emocional, es un día para hablar sin filtros.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El viernes te encuentra optimista y con ganas de expandirte. Buen día para viajes cortos, estudios o proyectos nuevos. En pareja, más cercanía.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Jornada de avances concretos. Recibís una respuesta o confirmación que estabas esperando. En lo afectivo, momento para abrirte más.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas brillantes y movimiento. Podés recibir una propuesta inesperada. En lo personal, una conversación te deja pensando en un nuevo rumbo.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día sensible y muy intuitivo. Recibís una señal clara respecto a algo que te preocupa. En relaciones, buscá equilibrio y evitá sobrecargas emocionales.