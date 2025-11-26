Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 26 de noviembre

26 de noviembre 2025 · 06:48hs
Horóscopo del miércoles 26 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día para enfocarte en decisiones rápidas y resolver pendientes. Una noticia inesperada te impulsa a tomar acción. En lo afectivo, necesitás claridad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Ambiente favorable para acuerdos y conversaciones largas que aclaran malentendidos. En lo laboral, tu paciencia será clave para evitar tensiones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La creatividad estará en su punto alto. Buen momento para estudiar, escribir o comunicar ideas. En el amor, aparece alguien que despierta curiosidad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición te guía y no falla. Priorizarás la familia y el hogar. En lo económico, una oportunidad de ahorro o inversión te tienta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Jornada social y movida. Reuniones, charlas y propuestas que te entusiasman. En el amor, volvés a sentirte protagonista.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Atención puesta en el trabajo: se destraba algo que venías esperando. En el plano emocional, necesitás tu espacio para pensar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se abre un día armónico para negociar o reconciliarte con alguien. En lo personal, una decisión te devuelve equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu energía está intensa: pasión y determinación en alza. Evitá discusiones innecesarias. Un proyecto avanza más rápido de lo previsto.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La libertad será tu motor y buscarás cambios. Muy buen día para planificar viajes o comenzar algo nuevo. En lo amoroso, momento de sinceridad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Ordenás prioridades y te enfocás en lo esencial. En finanzas, recibís una noticia positiva. En el amor, alguien valora tu compromiso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Inspiración y originalidad al máximo. Te animás a decir lo que antes callabas. Encuentros sorpresivos te alegran el día.tWlz5g

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad elevada, pero también capacidad de resolución. Cuidá tu energía emocional. En pareja, necesitás diálogo sincero.

