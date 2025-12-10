Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 10 de diciembre

10 de diciembre 2025 · 07:41hs
Horóscopo Sagitario

Horóscopo del miércoles 10 de diciembre

Aries (21/3 al 20/4)

Día ideal para decisiones rápidas: tu intuición estará muy afilada. En lo laboral, llega una confirmación esperada. En el amor, más iniciativa y menos dudas.

Tauro (21/4 al 21/5)

Vas a sentir la necesidad de bajar un cambio. Momento perfecto para ordenar finanzas y priorizar bienestar. Una charla pendiente se resuelve a tu favor.

Géminis (22/5 al 21/6)

La comunicación fluye mejor que nunca. Reuniones, mensajes y gestiones salen bien. En el amor, se aclara una confusión que venía arrastrándose.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Día sensible pero productivo: aparecen oportunidades laborales o económicas. En casa, un plan familiar te alegra el día. Confiá en tu intuición.

Leo (23/7 al 23/8)

Energía alta y carisma al máximo. Te destacás en actividades grupales. En lo personal, llega un reconocimiento o elogio esperado.

Virgo (24/8 al 23/9)

Te enfocás en detalles que otros pasan por alto. Ideal para trámites, estudios o cerrar pendientes. En el amor, más claridad y menos tensión.

Libra (24/9 al 23/10)

El miércoles trae equilibrio: mejora tu ánimo y tu capacidad para negociar. En pareja, surge un plan inesperado y positivo. En lo laboral, nuevas oportunidades.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Día intenso pero favorable. Cerrás un ciclo y comienza otro más prometedor. Buen momento para conversaciones profundas o decisiones afectivas.

Sagitario (23/11 al 21/12)

El optimismo te acompaña. Un proyecto avanza o se destraba. En lo personal, alguien te sorprende con una propuesta o invitación.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Novedades laborales o dinero extra. En lo emocional, ideal para poner límites sanos. La tarde trae buenas noticias.

Acuario (21/1 al 19/2)

Tu creatividad está en su mejor momento. Día perfecto para presentar ideas o animarte a algo nuevo. En el amor, más complicidad y diálogo sincero.__IP__

Piscis (20/2 al 20/3)

Día tranquilo con cierre positivo. Se resuelve un problema que te preocupaba. En lo sentimental, mayor conexión y comprensión mutua.

