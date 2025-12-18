Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 18 de diciembre

18 de diciembre 2025 · 07:08hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del jueves 18 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día para bajar un cambio y pensar estrategias. No todo se resuelve con impulso. Buen momento para planificar.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se activan temas económicos y laborales. Posible noticia positiva si actuás con paciencia y constancia.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Comunicación clave. Una charla pendiente puede destrabar una situación que venía generando dudas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Sensibilidad en aumento. Cuidá tus emociones y poné límites claros. Escuchar al otro no es absorber.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Buen día para liderar y tomar decisiones. El reconocimiento llega si actuás con seguridad y coherencia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Orden y organización te dan tranquilidad. Ideal para acomodar agenda, trabajo y temas personales.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Equilibrio en vínculos. Momento favorable para acuerdos, reconciliaciones o decisiones en pareja.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformaciones internas. Día propicio para cerrar una etapa y mirar hacia adelante sin cargas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Entusiasmo y ganas de proyectar. Buen día para planificar viajes, estudios o cambios importantes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades que se ordenan. No cargues con todo: delegar también es avanzar.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad en alza. Una idea puede transformarse en oportunidad si la compartís con la persona indicada.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Conexión emocional profunda. Buscá momentos de calma y cuidá tu energía. La intuición te guía.

Horóscopo jueves diciembre
