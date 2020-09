El horóscopo de este 1 de septiembre:

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hacer frente a situaciones inesperadas y salir triunfantes. Es importante valorar nuestros éxitos y virtudes. El amor de los arianos con mucha necesidad de poder plasmar de manera más comprometida el amor que se siente. Soluciones.

Momento: de color rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las novedades en esta jornada vendrían de la mano de las actividades. Propuestas o entrevistas muy positivas. Hay una buena predisposición en todo aquello que competa a arreglos o acuerdos. Salud con buen semblante y ánimo.

Momento: de color caoba.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

A veces no queremos ver o no podemos internamente conectarnos con las cosas que nos pasan. Traten de no aislarse de la realidad aún siendo algo difícil. Geminianos tienen mucho potencial y talento, adelante. El amor con unión y alegría.

Momento: de color celeste.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos a tratar de dejar de sentir que están aburridos de sus rutinas. Cuando sentimos eso tenemos que conectarnos con la mejor parte de cada cosa que hagamos. El amor con buen semblante, hay avances y compromisos.

Momento: de color amarillo claro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos hay momentos de cierta tensión en esta jornada complicada en el trabajo. Paciencia. Los compromisos a resolver llegan en este día espinoso, pero deberían dejar de lado la tensión y avocarse a buscar soluciones. Tranquilos.

Momento: de color crema.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las dudas sobre cómo encarar los gastos se presentarán en esta jornada. Traten de dar prioridad y de analizar. Los asuntos laborales con cierta expectativa y con ánimos de buscar algo mejor. Los corazones muy bien cortejados.

Momento: de color escarlata.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos a tratar de superar las angustias por roces en el entorno laboral y a tratar de sentirse en mejoría y conformes con ustedes mismos. La autoestima, es vital recuperarla. Amigos que acompañan y dan felicidad con llamados que los repletan de alegría.

Momento: de color azul.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los corazones escorpianos con novedades esperadas que les darán un día de alegría y esperanzas renovadas. Las actividades con bastante movimiento y con asuntos pendientes de solucionar. Las parejas con buenas vibraciones y entendimiento.

Momento: de color rosa fuerte.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Busquen no sentir tanta presión y darse cuenta que la sobre exigencia es negativa cuando nos altera los nervios. El amor con mucha alegría, parejas con proyección a futuro e ilusiones varias. Llegan soluciones financieras lentamente.

Momento: de color verde puro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Comodidad financiera luego de cobros esperados. Traten de saldar deudas pendientes. Movimientos en los papeles que refieran a asuntos legales. El amor de las cabritas con ciertos aires de cansancio o de sentirse rutinarios. Sean creativos.

Momento: de color lavanda.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Mayormente una jornada con muchos altibajos en el plano de las actividades. Contratiempos e inestabilidad que les darán momentos de nervios. Traten de conectarse con pensamientos positivos para poder igualmente estar tranquilos.

Momento: de color zafiro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Descarga de nervios y soluciones emocionales luego de poder conversar con personas del entorno laboral. Siempre es bueno decir lo que nos pasa. El amor con algo de sensación de distancia, busquen tomarse una tregua y pensar.

Momento: de color violeta.

Télam