Aunque no lo parezca, la previa de la pareja antes de las relaciones sexuales, es muy importante. "La previa sexual se entiende como todo lo que sucede antes de la penetración. Besos, caricias y sexo oral y muchos lo ubicamos a un momento que antecede el sexo, sin verlo como tal. Algo que se vuelve un problema, ya que todos estamos muy falocentricos, tanto hombres como mujeres,. Pensamos que si no hay penetración, no hay sexo", relataba Ana al introducir el tema en lo que son sus columnas para el programa de radio del UNO: UNO en la Radio que se emite de lunes a viernes de 16 a 18 por FM Sol 91.5.

Ana Blanc es licenciada en psicología (mat: 1305) y especialista en sexología. Por consultas en Santa Fe, calle Corrientes 3382. Facebook: Ana Blanc