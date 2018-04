La falsa app de WhatsApp que roba información

Un mensaje falso de WhatsApp , el servicio de mensajería para smartphones, que enviaba a sus usuarios publicidad y anuncios a sus usuarios tenía como único objetivo robar datos e información de los teléfonos. WhatsApp Plus es el nombre de este último invento.





De hecho, no es la primera vez que una aplicación con este nombre se difunde en Internet. Ahora Whatsapp Plus promete funciones especiales, pero en realidad oculta un virus, según el diario ABC.

La amenaza fue detectada por ejecutivos de la firma especializada en seguridad informática Malwarebytes. Por fortuna, esta falsa app no se promociona en Google Play Store o en el App Store, sino como un enlace en los chats grupales.

En enlace lleva a un portal donde se invita a la descarga con una lista de nuevas y atractivas funciones para el usuario como usar cuatro cuentas diferentes, quitar el doble check azul y la notificación 'está escribiendo...', elementos que no están presentes en la versión oficial.





Sin embargo, el Clarín expone que al completar la actualización no obtendremos las funciones prometidas, sino que se instalarán varios virus capaces de robar todos los datos contenidos en el teléfono.





Pone en riesgo la privacidad del usuario, ya que puede robar imágenes, vídeos y números de teléfono guardados en el móvil. Todos los datos se envían a un servidor, donde estarán a disposición de los piratas informáticos para venderlos en la dark web, la Internet oscura.





Para evitar que esto ocurra, hay que tener en cuenta que no existe una versión alternativa de la app y además la original cuenta con millones de descargas, algo que se muestra al acceder a la tienda de aplicaciones y no está disponible en otros sitios no oficiales.