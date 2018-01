La guia para enviar mensajes de voz que se viralizó

Con hojas blancas, una lapicera azul y una fibra verde hizo un tutorial analógico para que su abuela de 82 años pueda mandarle audios de WhatsApps mientras está de viaje. La ternura de este paso a paso casero inundó Twitter y se volvió la historia viral del día.

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprende", detalló Meli en su cuenta de Twitter