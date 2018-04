La nueva actualización de WhatsApp que afectaría a millones de usuarios

Hasta la fecha, la edad mínima para utilizar plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat y WhatsApp son 13 años, tal parece que este último ha decido aumentar los años requeridos para su uso a 16.

El sitio WaBetaInfo ha señalado que el cambió podría efectuarse a partir del 25 de mayo próximo, la prohibición para menores de 16 años aparecería a partir de la próxima actualización de la App.

La empresa aún no ha señalado si se verá de forma simultanea a nivel mundial o si llegaría de forma paulatina como ha ocurrido en ajustes anteriores.

La empresa aún no ha señalado si se verá de forma simultanea a nivel mundial o si llegaría de forma paulatina como ha ocurrido en ajustes anteriores.





WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, actualmente supera los mil millones de usuarios.