La respuesta de Brancatelli tras el escrache en Miami

Pobre mina.

La ignoré.

Buscó mi reacción.

No encontró nada.

Aún así mandó lo q no obtuvo al call center macrista para q me ataquen.

Y yo q estaba en un TODO x 1 DOLAR derrochando verdes!!

Lo q más me enojó es q no cuidó mi panza! Q gordo estoy!

