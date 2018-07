Lo grabaron cuando le cortaba los frenos del auto a su expareja

"Simplemente quiero que me deje tranquila", confió la joven, quien aseguró que "vive un infierno" desde hace poco más de un año y medio.





La mujer relató conmovida "Esto pasó el domingo a la madrugada, yo estaba en la casa de una amiga festejando su cumpleaños. Cuando me iba vi que el auto estaba mojado y salí despacio. Cuando llegué a la calle Independencia, me di cuenta que no podía frenar".





En medio de la desesperación, la chica viajó algunas cuadras utilizando el freno de mano. Al llegar a destino, se dio cuenta que el auto estaba rayado intencionalmente y que lo cables habían sido cortados.





Según fuentes, este no es un hecho aislado y la justicia "no ha hecho nada para frenar" a este hombre, a presar de las múltiples denuncias de violencia de género que la víctima realizó en el Juzgado de Familia.





La joven confió que el hostigamiento y la violencia psicológica comenzaron hace poco más de un año y medio, cuando decidió separarse del hombre.

Una joven neuquina, cansada de los recurrentes episodios de violencia por parte de su ex pareja y padre de sus dos pequeños hijos, lo denunció este jueves a través de un video, en el que se ve al hombre de 38 años, cortándole los frenos del auto y rociándolo completamente con líquido para frenos.