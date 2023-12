Lo más buscado en Google 2023: políticos, deportes y artistas internacionales

Elecciones 2023: el tópico más buscado

En ese sentido, el tema más buscado fue “Elecciones 2023”, con las preguntas de servicio “¿Dónde voto?” y “Padrón electoral” en el primer y el segundo puesto, respectivamente. A continuación, en el ranking se encuentran las búsquedas “Resultados elecciones 2023” y “Debate presidencial”. El quinto puesto es ocupado por la palabra “Balotaje”, cuyo número de búsquedas aumentó exponencialmente luego de las elecciones generales de octubre.

Copia de image (13) 3.jpg El presidente electo, Javier Milei, fue el político más buscado en Google

Siguiendo con la temática eleccionaria, hay una sección dedicada exclusivamente a figuras políticas. El más buscado es el nuevo presidente, Javier Milei, y lo sigue el ex funcionario Martin Insaurralde, cuyo número de búsquedas aumentó a principios de octubre, cuando se destapó el escándalo de corrupción. El tercer lugar le pertenece al ex ministro de Economía Sergio Massa, y el cuarto y quinto lugar es ocupado por los ex candidatos a presidente Patricia Bullrich y Juan Schiaretti, respectivamente. En el décimo lugar figura el nombre de Myriam Bregman, la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores.

Personas y artistas más buscados

Por otro lado, en el rubro de las personas más buscadas, el ranking lo encabezan Silvina Luna, Matthew Perry, Huguito Flores y Ricardo Iorio, los cuatro fallecidos en la segunda mitad del año. El quinto puesto es ocupado por Margot Robbie, la actriz protagonista del éxito taquillero “Barbie”.

taylor-swift-en-chicago-este-verano-foto_-europa-press.--635x358.jpg

Además, la presencia de artistas internacionales tuvo un gran impacto en las búsquedas de Google. El primer puesto le pertenece a Taylor Swift, artista estadounidense que protagonizó tres mega shows en el estadio de River en noviembre pasado. El segundo lugar le corresponde a Luis Miguel, cantante que tuvo un paso por Argentina durante el mes de agosto. Los siguientes puestos son de Shakira, Fito Páez y Peso Pluma, todos artistas del mundo de la música, aunque pertenecientes a diferentes géneros.

Series, realitys y películas más googleadas

Con respecto a las series y realitys más buscados, el top cinco es liderado por Gran Hermano, ciclo que volvió a tener su versión argentina el año pasado. Luego lo siguen series internacionales, como “Merlina” y “The Last Of Us”. En el cuarto lugar vuelve a aparecer un reality local, "Got Talent Argentina".

En cuanto a las películas, la más buscada fueron “Oppenheimer” y “Barbie”. Los siguientes puestos le pertenecen a "Rápidos y Furiosos X" y a "Sonido de Libertad".

Preguntas más frecuentes

Con respecto a las preguntas más comunes, Google realizó un ranking de los Qué y los Cómo más buscados. En los interrogantes más googleados el deporte, más específicamente el futbol, figuran como una temática importante. Además, en los qué y los cómo más frecuentes, la política vuelve a aparecer.

image (77).jpg

Los qué más googleados:

1- ¿A qué hora juega Argentina?

2- ¿A qué hora es la despedida de Riquelme?

3- ¿Qué son los BRICS?

4- ¿Qué es el mieloma?

5- ¿A qué hora es el debate presidencial?

Los cómo más googleados:

1- ¿Cómo van las votaciones?

2- ¿Cómo saber dónde voto?

3- ¿Cómo saber si me devuelven el IVA?

4- ¿Cómo salió el Inter de Miami?

5- ¿Cómo comprar Dólar MEP?