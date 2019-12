Los mosquitos prefieren a los que toman cerveza

Los mosquitos hembra se sienten más atraídos por algunos humanos que por otros, según ciertos estudios científicos. Dentro de las razones determinantes por las cuales una persona puede ser picada por un mosquito se encuentran los aromas, el dióxido de carbono exhalado, los colores y la cerveza.

Muchos son los que sienten debilidad por tomar un vaso de cerveza, pero, al parecer. la especie humana no es la única. Según la información que Science Insider tomó del libro "El Mosquito", del doctor Timothy Winegard, a la hora de elegir una persona para alimentarse de su sangre, el insecto tiene una inclinación sobre aquellos que beben cotidianamente este líquido.

Si bien el autor explica que la razón sigue siendo un misterio, se puede inferir que el consumidor se vuelve un blanco porque al ingerir alcohol el cuerpo expulsa el calor hacia afuera, logrando que se expanda la temperatura corporal y, como sabemos, se sienten atraídos por superficies y ambientes bien cálidos.

Además, la cerveza contiene sustancias que estos insectos pueden percibir grandes distancias a través de su sentido del olfato. Un estudio de la Universidad de Toyama de Medicina y Farmacia, en Japón, realizó, hace un par de años, un sencillo experimento que sostiene también esta afirmación que hace Winegard ahora.

Pero no es ese el único motivo que se desprende del libro, que es un best seller del New York Times. El grupo sanguíneo también es determinante, ya que quienes tienen el tipo 0 son picados el doble de veces que aquellos que tienen el grupo A o B.

Según publicó TN, el fuerte olor corporal y la cantidad de dióxido de carbono exhalado se suman a los factores que influyen en la atracción de mosquitos.