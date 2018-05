Los signos más honestos

CÁNCER





El signo del cangrejo tiene un código moral muy alto, por lo que no tolera el engaño de las personas. Es un ser empático, y por ende sabe el daño que causa una mentira, por ello la evitan como sea posible. Siempre estarán dispuestos a ayudar a sus seres queridos y nunca se les pasará por su cabeza el traicionarlos.





LEO





Son seres muy abiertos y auténticos. Además, aman ser el centro de atención y no temen el revelarse tal y como son, pero pese a su buen animo no reaccionarán bien al ser engañados, porque aman ser honestos con los demás y con uno mismo.





ESCORPIO





Es uno de los más fuertes del zodiaco y son detectores de mentiras andantes. Ellos tienen la facultad de saber cuando alguien no les dice la verdad y no soportan a esa clase de personas, incluso no dudan en alejarse de ellos. Son demasiado leales y nunca buscarán sacar provecho de los demás.





ACUARIO





Un signo con mucha paciencia. El perdón los caracteriza, pero si le fallas no dudarán en borrarte de su vida por completo, será como si no existieras, ya que no toleran ningún tipo de engaño.





PISCIS





Son personas directas que expresan sus opiniones de forma honesta, pese a que podrían ser dolorosas y lanzan sus comentarios sin suavizarlos. Si descubren una mentira, no dudes que explotarán en tu contra.





