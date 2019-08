Martes 13, el único de 2019 ¿por qué es de mala suerte?

La causa de la mala suerte del número 13 es algo que pertenece a muchas culturas occidentales. Trece personas son las que participaron en la última cena antes de la muerte de Cristo, también son trece los espíritus malignos en las leyendas nórdicas.

Por otro lado, en el capítulo trece del Apocalipsis es donde se habla del diablo, como fuente de todo mal. Por todo esto es que muchos escapan del número trece. Por citar ejemplos más que populares: hay líneas aéreas que evitan la fila trece para sus pasajeros o edificios modernos que pasan del piso doce al catorce, salteándose el trece.

¿Qué dice la ciencia sobre el martes 13?

Las connotaciones negativas que se le otorgan al martes 13 no tienen fundamentos científicos. Soledad Anuch, psicóloga de Clínica Alemana, señaló a MSN que el desarrollo de las creencias tiene muchas veces que ver con fenómenos sociales y con situaciones particulares: “Cuando son fenómenos sociales habitualmente se encuentra en la trayectoria de esta creencia alguna situación de incertidumbre o de falta de explicación de algún fenómeno. Cuando las personas tienen incertidumbre sobre una situación, recurren a alguna constante que el resto del colectivo valida. Y muchas veces también recurre a historias o mitologías que permiten apoyarse en alguna certeza y sentir más controlable el presente y el futuro. En ese sentido, hay gente que es altamente sugestionable y buscan en qué creencia apoyarse para no entrar en estados de angustia. Por otro lado, hay gente bastante crítica, muy lógica y razonable que no acoge cualquier idea, que no lo resulte sensata o con una explicación más o menos lógica”.

Jorge Fuentes, psicólogo y director de PranaVida, explica que popularmente, a lo largo de la historia y en diversas culturas, ha existido particular atención con el día martes 13. “Si bien no existe consenso del porqué de la creencia de que es una fecha "maldita", lo concreto es que, si existe la "trezidavomartiofobia", o el miedo irracional al martes 13”.

