Murió un voluntario brasileño de 28 años que testeaba la vacuna de Oxford

Se trata de un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida, localmente, por el instituto Fiocruz, del Gobierno federal.

"En relación al fallecimiento del voluntario de test de la vacuna de Oxford, la Anvisa fue formalmente informada de ese hecho el 19 de octubre de 2020", informó el órgano regulador estatal brasileño.

Tampoco, hasta ahora, se informó el motivo del deceso.

Antonio Barra, el presidente de Anvisa, dijo a los medios que "el caso continúa en análisis y los test proseguirán. No tenemos todavía pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas", concluyó.