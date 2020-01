Una mujer vivió un verdadero infierno tras pedirle el divorcio a su pareja. Denunció "violencia extrema" por parte de un hombre identificado como F. P., quien es un exjugador de rugby de la ciudad de La Plata y que, según afirman los familiares de la víctima, "tiene varias causas por estafas, robos y violencia, sin embargo ningún fiscal lo ha llamado a declarar por los hechos cometidos".

Según trascendió, el acusado comenzó a actuar violentamente luego de que M.S. le pidiera el divorcio y desde hace un año y medio que nadie sabe nada de él, dónde vive, de qué trabaja o cómo solventa sus gastos.

"Ni sus amigos ni sus familiares parecen hacerse cargo cuando son consultados al respecto. Sin embargo hace apariciones repentinas (casi siempre nocturnas) generando algún tipo de daño o infundando miedo", advierten sobre el exjugador del Club Universitario, Albatros Rugby Club y Berisso Rugby.

Las amenazas y el hostigamiento constante comenzaron un mes después de la separación, con un audio aterrador, a la salida de un café.

"Estoy en la puerta, entro y te rompo los dientes, así no más te lo digo", "no te cago a trompadas porque no puedo. ¿Te quedó claro? Anotala" y "no te rompo los dientes porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza… ¿sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar?", se escucha en los audios que se revelaron.

En ese momento, el hombre se habría bajado de su auto, entrado al local y llevado de los pelos a la mujer.

"Acto seguido se pide perimentral y protección para ella y sus hijos, pero nunca podía hacerse efectiva dado que al no conocerse su paradero 'no podía ser notificado'. Él sabía que al no ser notificado no lo podían detener si violaba la perimetral", explicaron los denunciantes al diario platense.

Después de aquellos hechos, siguieron los acosos, contaron: "Piedrazos a la ventana en plena madrugada, difamaciones en lugares de trabajo, roturas de vidrios en los vehículos de ella y de su familia cercana, pintar "puta" con aerosol todo el lateral de su auto mientras ella trabajaba y hasta deambular por el domicilio de su ex en su busca, entre otros".