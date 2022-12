Nueva camiseta de la Selección con tres estrellas: cuánto sale y cuándo llega a Santa Fe

Desde el sector señalan que la camiseta llegará "en cuentagotas" ya que la empresa que las fabrica "no da abasto".

Desde la consagración como campeón mundial del seleccionado argentino de fútbol, las casas de deporte no dejar de recibir consultas acerca de la tan ansiada nueva camiseta de Argentina con tres estrellas.

El comerciante explicó que la empresa fabricante "hasta ayer estaba fabricando camisetas con las tres estrellas. Las vamos a empezar a recibir a fin de año o los primeros días de 2023, con más seguridad, porque no dan abasto. No nos olvidemos que desde las semifinales se agotaron las camisetas en todo el país". En cuanto al precio, se detalló que el importe sugerido es de $17.900.

Embed OVACION | La camiseta de Lionel Messi "está agotada en el mundo", comunicó la firma de las tres tiras, encargada de confeccionar la indumentaria de la Selección Argentina https://t.co/W7asUKU3SU — UNO Santa Fe (@unosantafe) December 15, 2022

"Esta camiseta, con este furor y esta pasión, y con Messi y Di María rosarinos, va a seguir vigente mucho más que la de Maradona del Mundial 86, que se sigue pidiendo. Pero esto es histórico", dijeron los comerciantes acerca de la importancia que tendrá la nueva camiseta.

El comerciante consultado consideró que el furor por el seleccionado argentino "no se había vivido nunca" y que "la gente empezó a preguntar no solo por las camisetas, desde agosto la gente quería productos que tengan que ver con la selección. Cualquier cosa. Ganar la Copa América en Brasil tuvo que ver, pero el invicto, el cómo jugaba el equipo, enamoró a la gente. Este fenómeno es para que lo analice un sociólogo, de eso no tengo dudas"

También destacaron la participación muy marcada de la mujer en este fenómeno: "La mujer entraba a los negocios, y lo sigue haciendo, a la par del hombre a preguntar por artículos de la selección. Yo he vivido muchos Mundiales, pero este ha sido superador en todo sentido", aseguró el dueño de un negocio de venta de ropa deportiva.