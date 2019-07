Pepe Cibrián fue internado de urgencia luego de un accidente doméstico

Pepe Cibrián se encuentra internado en la sala de terapia intensiva de una clínica luego de una fractura producto de un accidente doméstico.

El actor y director teatral, que está haciendo la gira de la obra "La dama de la rosas", envió un mensaje al programa "Involucrados", de América, donde detalló cómo se encuentra de salud tras la lesión doméstica que sufrió.

"Fue ayer a la noche. Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos", señaló Pepe.

Y añadió: "Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario. Fue una accidente con suerte".