Polémicas declaraciones del padre de Fernando Pastorizzo sobre Nahir Galarza

A su vez, el hombre calificó a la homicida del muchacho de "ser flaca y narigona", y además de "no tener tetas".

"Con Fernando teníamos gustos muy diferentes. A Nahir la vi de cerca y es espantosa: flaca, no tiene tetas y además es narigona... ¡Horrible! Pero bueno, era el perfil que le gustaba a mi hijo", dijo Gustavo.





Luego, el hombre, que tiene cuatro convivencias, dos separaciones y un divorcio, aseguró: "Todos los dramas que he tenido en mi vida fueron culpa de mujeres. Me han inventado causas por violencia, porque la mujer es muy maldita. Así como es preciosa, es mala también", describió, y en la enumeración de reproches no se salvaron su ex ni tampoco su propia hija.