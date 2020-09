Por la pandemia recomiendan tener relaciones al aire libre

Cada día surge una nueva medida sanitaria para contener la propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a que se evite saludar con los codos, una práctica que se extendió desde que se declaró la pandemia, porque se había comprobado que, lejos de lo que se pensaba, transmitía la infección. Es más, propuso saludar llevándose la mano al corazón.

En Barcelona, la tierra de las proezas futbolísticas de Lionel Messi y las canciones románticas de Joan Manuel Serrat, sorprendieron al hacer una recomendación inesperada para procurar evitar contagios y, de este modo, nuevos focos de Covid-19 en España. Fuero al corazón de lo que para las autoridades de salud de la ciudad consideran una zona caliente donde avanza la enfermedad.

En una guía difundida por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que promociona “las citas sexuales virtuales, los videos eróticos o la masturbación personal” como alternativas al sexo convencional, con la idea de evitar los besos apasionados y bajar la curva de contagio del Covid-19, también se recomienda tener sexo al aire libre.

La entidad sanitaria catalana asegura que los encuentros íntimos solamente son seguros si los protagonistas no tienen síntomas o no estuvieron expuestos al virus. Al igual que la guía de Nueva York y las recomendaciones del gobierno argentino, sugiere no hacer escapadas fuera de la pareja que se tenía al momento de desatarse la pandemia y aconseja el “sexting”.

En caso de nuevos vínculos o de dudas sobre la salud del partenaire, la agencia plantea una serie de medidas de prevención como “no besar ni intercambiar saliva” y “utilizar preservativos o barreras dentales” para el sexo oral y anal. En caso de relaciones clandestinas, a guía recomienda tomarle los datos al otro, otra para poder hacer el rastreo sanitario y el aislamiento preventivo si da positivo.

Si bien no hay evidencia científica de que la enfermedad se transmita a través del sexo, sí se sabe que el Covid-19 se contagia por el contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona con el virus, a lo que “es fácil exponerse” en las relaciones amorosas que, está probado empíricamente, son imposibles de practicar con distanciamieto social y difíciles con barbijo.

El consejo del ente responsable de cuidar la salud de los barceloneses se basa en los estudios científicos que afirman que “hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos, y bien ventilados”. Los jardines, patios, terrazas o balcones son algunas de las opciones para practicar sexo en espacios ventilados, de acuerdo a estas recomendaciones.