Predicciones signo por signo

Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 11 de diciembre del 2019.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: favorable en negocios nuevos y trámites concluidos pero habrá restricción de dinero. Amor: pasa por un momento inmejorable y se disipan aquellas dudas inquietantes.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: un asunto que parece sencillo se complica. Resolverá la situación si se maneja con audacia. Amor: día propicio para iniciar nuevo romance o promover una reconciliación.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: le pedirán que recapacite antes de tomar una decisión apresurada. El negocio crece. Amor: sentirá que la pareja le contiene pero extraña disfrutar de su amada libertad.

CÁNCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: su entorno está molesto porque usted no acepta errores pero toma coraje y los resuelve. Amor: una ex pareja no puede olvidar su amable ternura; cuidado, se presentará hoy.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: su capacidad de líder está al máximo pero cuidado, estará muy sensible a las críticas. Escúchelas. Amor: la envidia acecha a la pareja. Conviene alejarse de los entrometidos.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: su espíritu alerta desactiva una campaña para minimizar sus logros; le ayudarán. Amor: alguien derribará su valla de timidez con amable encanto. Se enamorará.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: inicia actividad que pondrá a prueba sus convicciones. Todo irá bien. Amor: su hábito de sopesar virtudes y carencias a cada instante dificultará una relación.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: será atinado no mostrar todas sus habilidades. Su magnetismo atraerá negocios. Amor: alguien quedará cautivado por su capacidad de amar; nuevo comienzo.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: inicia estimulante tarea que disipa la rutina. Un sueño se concreta. Amor: ¡Está idealizando a su pareja! Respete sus sentimientos pero vea las cosas tal como son.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su actitud será bregar por el éxito, aún no siendo suyo. Las ganancias crecerán. Amor: un exceso de emoción se manifestará y eso encenderá el fuego de la pareja.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: obtendrá el respeto de los demás para avanzar sin obstáculos hacia sus metas. Amor: un planteo de su pareja será irritante pero conviene escuchar con paciencia.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: las circunstancias golpearán su bolsillo y no hallará explicación pero pronto lo resolverá. Amor: será oportuno superar las dudas compartiendo una dulce intimidad.

