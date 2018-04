Prohibieron el consumo y la venta de una miel santafesina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la distribución de una miel marca La Abeja Viajera a través de la Disposición Nº 3.241/2018, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Un programa de monitoreo hecho por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ( As sal), determinó que en el rótulo de la miel no se declara domicilio de la razón social, número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador, identificación del lote, ni la leyenda "Mantener en lugar fresco" y año de cosecha; por lo que no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento.