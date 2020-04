Qué días son feriados en esta Semana Santa en cuarentena

Una Semana Santa diferente es este 2020, producto de la pandemia del coronavirus y con aislamiento obligatorio, sin salir de casa. Y pese a que a esta altura pocos los recuerden, esta semana será corta. Sin embargo, como sucede cada año surge la duda acerca del Jueves Santo: ¿es feriado o día no laborable?



Uno de los interrogantes que más se hacen en esta época es si el Jueves Santo es o no feriado. Lo cierto, es que como cada año y a menos que se estipule algo diferente, será día no laborable, es decir que cada compañía dispondrá si sus empleados trabajarán (en este caso, a distancia) o no.

Mientras tanto, el Viernes Santo sí será feriado, según lo dispone la Ley 27.399.

Cuál es la diferencia entre un día no laboral y un feriado nacional respecto de la obligación de trabajarlo

Para ello hay que remontarse a los artículos 166 y 167, respectivamente, de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”, explica el primero de ellos.

Mientras que el segundo explica: “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple”.