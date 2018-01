¿Qué dicen los mensajes de Nahir a Fernando tras el crimen?

En las últimas horas se conoció el contenido de los dos mensajes que le envió Nahir Galarza a Fernando después de haberlo asesinado.

• LEER MÁS: Confirman que Fernando Pastorizzo no había consumido alcohol ni psicofármacos

Los mensajes de las 5.52 AM: "La podés cortar?", dice el primer mensaje enviado a las 5:52:02. Luego envía un segundo texto de WhatsApp: "Ya te dije que no me vi con nadie", a las 5:52:32 AM del 29 de diciembre de 2017.