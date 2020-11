Quién es Fanny Eaton, la homenajeada por Google

No fue hasta los 20 años que Eaton comenzó a modelar para retratistas en la Royal Academy of London, sin embargo, pronto llamó la atención de algo más que la Academia. El 18 de noviembre de 1874, Eaton participó en una clase de vida en la Royal Academy of London, una de las muchas sesiones integrales del movimiento prerrafaelita.

La Hermandad Pre-Rephaelita, una sociedad secreta de las estrellas emergentes del arte británico, vio a Fanny Eaton como la musa perfecta para sus obras. Pronto hizo su debut público en "La madre de Moisés" de Simeon Soloman. Su trabajo con Eaton se exhibió en la Royal Academy en 1860.

A lo largo de la década de 1860, muchos de los artistas prerrafaelitas más destacados, incluidos Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais y Rebecca Soloman, incluyeron a Fanny Eaton en sus obras. Dado que la representación negra a menudo no existía a lo largo del siglo XIX, la representación positiva y un nuevo rostro de belleza ideal era, y sigue siendo, un mensaje poderoso.

Sin embargo, la última característica conocida de Eaton dentro de una pintura vendría en la obra de John Everett Millais de 1867 titulada "Jefté". Fanny Eaton fue brevemente una de las caras del arte victoriano británico, desafiando las expectativas de la sociedad victoriana de las mujeres negras