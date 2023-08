Sacar el pasaporte saldrá más caro y lanzarán un nuevo servicio "24 horas"

A su vez, se crea un nuevo servicio de pasaporte 24 hs, que se entrega en ese lapso, que costará $45 mil (un valor que oscila entre el exprés y al instante).

En tanto, el documento de viaje para apátridas, $15 mil; y el documento de viaje para refugiados también costará $15 mil.

A pesar de esta actualización, Argentina continúa siendo el país de la región con menor precio para la emisión de pasaportes de 10 años de validez. Actualizado en dólares, el precio pasará de U$S 38 a U$S 41, mientras que el promedio regional es de U$S 71.

En tanto, desde el organismo nacional recordaron que no hace falta tramitar el pasaporte (basta con DNI) para los siguientes países del Mercosur: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.