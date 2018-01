Salieron a la luz chats de WhatsApp donde Fernando habla de la violencia de Nahir

Mientras se investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, los investigadores accedieron al celular del joven y se conocieron los mensajes de WhatsApp que comprueban una relación con Nahir Galarza , acusada y detenida con prisión preventiva tras confesar el crimen.

El celular de Fernando estaba encriptado por su sistema de seguridad, aunque expertos informáticos lograron acceder al sistema y así conocer los chats que mantuvo horas antes de su muerte, el pasado 29 de diciembre. Los mensajes muestran el miedo que Fernando le tenía a Nahir y su padre y comprueban el ataque que sufrió en un boliche por parte de su exnovia y una amiga horas antes de Año Nuevo, publica Telefé.





"Fue la hija de mil p... de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos", dice el joven en uno de los chats que mantiene con un amigo. La conversación revela detalles dramáticos en los que Fernando cuenta que "si hablaba" las jóvenes iban a salir a decir que él les había pegado.

Ante de pregunta del amigo, de cómo sucedió la agresión, Fernando cuenta: "Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a habar. Le juré que no".





En otra parte de la conversación, Fernando menciona al padre de Nahir, al decir que es "gorra", por su trabajo como policía y pide, casi como una súplica, que lo deje "tranquilo". "Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años", agrega, antes de decir que por suerte "lo bloqueó" del teléfono.





El peritaje fue realizado por el ingeniero Fernando Ferrari, de la Procuración General de Entre Ríos, con el objetivo de desentrañar qué tipo de relación tenían Nahir y Fernando. Al comprobarse el vínculo, Nahir podría ser condenada a una pena de entre 8 a 25 años o prisión perpetua.





Fernando fue encontrado sin vida con dos tiros en la espalda y el pecho en la calle General Paz al 1500 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. En un primer momento, la joven de 19 años, estudiante de abogacía, declaró que no había visto a su ex novio, pero horas más tarde se presentó ante la Justicia para confesar el crimen que cometió con el arma reglamentaria de su papá.





La Justicia comprobó además que hay más de mil mensajes de WhatsApp entre los dos jóvenes, que fueron enviados entre fines de 2016 y el 28 de diciembre pasado, un día antes de la muerte del joven.





LA MENSAJES DE WHATSAPP DE FERNANDO CON UN AMIGO





A.- ¿En serio pajero? ¿Y no te acordás quiénes eran?





F.- Casi me desmayé. Filmé un video y me torturaron hasta que lo borré. Pareció película.





A.- ¿Cómo que filmaste un video?





F.- Fue la hija de mil p... de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos.





A.- ¿Te pegaron mujeres?





F.- Sí, y yo no podía hacer nada.





A.- Mandala a cagar a palo, ahre. Qué hija de re mil p...





F.- Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué.





A.- Le hubieses metido una piña por sorete.





F.- Porque está lastimada hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde. Iba a decir que yo fui, jaja.





A.- Pero ¿cómo te metieron, o fuiste vos y te metiste?





F.- Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a habar. Le juré que no.





A.- Jajaja, pajero, me estás jodiendo... No puede ser tan hija de p.... ¿Y te dijo que era porque vos no querías estar con ella?





F.- Llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Sí.





A.- Jajaja, una buena cagada a palos a esas minas.





F.- Decí que conozco a la tía, al primo. Le conté a ellos.





A.- Tienen caca en la cabeza, denunciala.





F.- Y yo no podía hacer nada.





A.- Pero pajero, está enferma esa mina.





F.- El padre es gorra, ya le dije a la tía y eso. Y ya saben que no puede salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia.





A.- Jajaja, pajero.





F.- Me hicieron mierda la rodilla, acabo de ver. Con razón me dolía.





A.- Te hicieron pija.





F.- Por lo menos espero que me deje tranquilo. Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años.





A.- Esperemos que sí, ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo. ¿Pero no te habla ni nada?





F.- No, ni en pedo, no por suerte. Me bloqueó gracias a Dios.