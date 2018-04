Sancionaron a una alumna por ir sin corpiño a la escuela

De acuerdo a lo que publicó el diario Página 12, el caso ocurrió en la escuela N°12 Reconquista. "La rectora me vio en el pasillo y me dijo que no podía venir sin sostén y luego me llevó a la dirección para que firmara una observación y le envió una nota a mis padres", relató la joven.





Bianca, así se llama la chica, contó que su madre fue a "quejarse y pedir explicaciones" y que la rectora le dijo entonces que la había sancionado por usar "un vestido con tiritas".





"Si no quiero usar corpiño, no tengo que usar corpiño", remarcó la joven y contó que "a los profesores les pareció una locura". También explicó que el reglamento de convivencia del colegio no indica que las alumnas deban ir con sostén. "No se puede venir con musculosa, shorts o con ojotas pero no entiendo por qué tengo que ser obligada a usar corpiño", precisó.