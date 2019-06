El Patrón de la Juventud Católica, San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo de 1568 en Lombardía.

Su entrega a Dios en su infancia fue completa y absoluta y ya en su adolescencia, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, pese a la rotunda negativa de su padre, que soñaba para él una exitosa carrera militar.

Durante los años siguientes, el santo dio pruebas de ser un novicio modelo.

Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancellotti en la Iglesia de San Ignacio, en Roma.

Fue canonizado en 1726.

El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de estudiantes jóvenes. El Papa Pio XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana.

Oración a San Luis Gonzaga para obtener lo que más se necesita

Dios Todopoderoso,

que infundiste en San Luis Gonzaga

un espíritu de servicio

y entrega al prójimo por Ti

te pido por su intercesión

que me concedas fortaleza para no desfallecer,

y paciencia para no desesperar

en este momento de desconsuelo,

ayúdame, te lo suplico a aliviar mis sufrimientos,

ayúdame a obtener lo que tanto necesito:

(hacer la petición con mucha fe y esperanza).

También te pido,

que pueda imitar el espíritu de sacrificio

de San Luis Gonzaga,

así como el deseo de vivir con pureza interior

cada día de mi existencia.

Te lo pedimos a Ti,

que siendo Dios,

vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.