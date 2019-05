"La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oído a Thelma Fardin decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual", había dicho Burlando en "Pamela a la Tarde".

"Hoy abrí mi libro en esta página @Luciagaffoglio Gracias, a vos amiga del alma y a todas, a todos, a todes."

Desde su cuenta de Twitter, la actriz que denunció a su excompañero de "Patito Feo" por violación en Nicaragua, compartió: "El sistema se defiende contraatacando desde todos aquellos que no quieren que se produzcan los cambios, que quieren conservar el orden y el poder tal y como están".

Buenas tardes, les comparto una regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual que me parece muy bueno que conozcamos. Reglas de Procedimiento y Prueba, adoptadas por la Asamblea General de los Estados Parte del Estatuto de Roma

el 9 de septiembre de 2002.

"En todo este camino siempre busqué transformar el dolor, siempre intenté que mi experiencia trágica no quedara solo en un sello que me marcara a mí para siempre, sino que sirviera para alguien más", agrega tajante.