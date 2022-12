¿Tienen sentido las citas a ciegas?

Algunos datos interesantes sobre las citas a ciegas

Primero, mencionemos lo más importante: las citas a ciegas son un fenómeno mucho más común de lo que la gente piensa. Por ejemplo, en 2009, el periódico inglés The Guardian invitó a sus lectores a participar en citas a ciegas, casi 600 personas aceptaron participar. El periódico creó 300 parejas, de las que se escribieron artículos en sus páginas. La rúbrica se ha vuelto extremadamente popular, una de las favoritas entre los lectores. Muchos de los participantes en las citas a ciegas de The Guardian se convirtieron en personas famosas y miles de lectores siguieron sus vidas con emoción.

En Estados Unidos, alrededor del 43% de los adultos ha tenido, al menos una vez, una cita a ciegas. El porcentaje es mayor entre la población mayor. A su vez, los jóvenes no rechazan este formato a la hora de conocer gente. Sin embargo, el grupo que más crece en la industria de las citas a ciegas es cada vez más el de los mayores de cincuenta.

El porcentaje de personas de todas las edades que tiene citas a ciegas es el siguiente:

18-24 años — 20%

25-44 años — 34%

35-44 años — 41%

45-54 años — 48%

55-64 años — 52%

más de 65 años — 58%.

Hay que mencionar que el ratio entre hombres y mujeres es casi el mismo: 44% de hombres y 42% de mujeres. Esto significa que no hay falta de personas de ningún sexo.

Sin embargo, al igual que las citas a ciegas tienen gran popularidad, también existen muchos conceptos erróneos sobre éstas. Es por ello que millones de personas se niegan a probar este formato a la hora de ligar lo cual ¡no es correcto!

Las 3 ideas erróneas sobre las citas a ciegas más comunes

Idea errónea Nº1. Nunca llegarás a tener un romance real y una fuerte relación con alguien que conozcas en una cita a ciegas

Si lo piensas, ¿por qué son las citas a ciegas tan populares? Si nadie puede encontrar el amor, ¿por qué la gente hoy en día sigue yendo a estos eventos una y otra vez tanto en persona como en Internet?

Hay cientos, incluso miles de historias en Internet sobre gente que se conoció en una cita a ciegas y han creado una familia. Puede ser que algunos relatos estén algo exagerados pero la mayoría son historias verdaderas.

Claro que, la primera experiencia puede que no sea la más exitosa debido a la emoción y a la incertidumbre. Pero te acostumbrarás pronto y será fácil encontrar formas de conectar con gente nueva, hablar sobre temas interesantes para ambos y crear relaciones estables. ¿Por qué no probar?

Idea errónea Nº2. Solo los perdedores acuden a citas a ciegas

Es algo que la gente también suele decir sobre ligar en Internet pero es pura tontería. Ligar en Internet es algo completamente normal, especialmente en la actualidad ya que ahora es difícil hacer nuevos contactos en persona.

No hay nada de lo que avergonzarse por conocer a alguien de esta manera. ¿En qué se diferencia una cita a ciegas de, por ejemplo, ligar en una discoteca? ¿O en la calle? Nada. De la misma forma, ves a alguien desconocido delante de ti, empiezas una conversación, os conocéis y decidís continuar conociéndoos.

Nunca escuches a los que dicen que las citas a ciegas o ligar en Internet es para perdedores. Estas afirmaciones sólo dejan entrever la inseguridad de la persona o habla de sus fracasos.

Idea errónea Nº3. Espérate lo peor de una cita a ciegas

Recuerda algo: si tienes una actitud negativa, no importa la forma de ligar. El pesimismo hará su trabajo, no te agradará el resultado, buscarás la trampa en cualquier parte y acabarás echándolo todo a perder.

Si no estás preparado para tener una cita a ciegas o aún no te llena este formato, date tiempo. Ordena tus ideas, estudia las ventajas e inconvenientes, lee las opiniones de otros en Internet sobre cómo actuar en una cita a ciegas y lo más importante, sé positivo. Incluso si la cita no lleva a una relación, intenta que la otra persona se sienta cómoda y da una buena impresión.

Deja a un lado los prejuicios, prueba las citas a ciegas y descubre si funcionan

El interés en las citas a ciegas ha crecido significativamente tras el levantamiento de las estrictas normas de confinamiento en muchos países. La gente está cansada de sentirse sola y quieren compensar la falta de comunicación en persona, pero al mismo tiempo, la salud personal sigue frenando a muchos a la hora de conocer gente nueva.

Afortunadamente, existe una solución. Por ejemplo, a principios de febrero de 2022, Tinder anunció el lanzamiento de las citas a ciegas en la plataforma. En muchos aspectos, se asemeja a las citas a ciegas clásicas. Funciona de la siguiente manera:

Respondes a varias preguntas en un cuestionario.

El sistema analiza tus respuestas y selecciona gente que te podría llegar a gustar.

Empiezas un chat con una persona nueva de la que no conoces casi nada, solo sus respuestas a las preguntas.

Si, al final de la conversación, ambas partes siguen estando interesadas, pueden continuar hablando sin restricciones, conocerse mejor y darle una oportunidad al amor.

Pero este formato, como ya sabes, no es para todo el mundo. No todo el mundo quiere estar contestando cuestionarios, usar los servicios de pago de Tinder y confiar su destino a algoritmos de emparejamiento que no son tan claros a la hora de seleccionar pareja. Muchos prefieren la alternativa: los chats al azar.

Los random video chats con gente nueva son básicamente lo mismo que una cita a ciegas pero de forma más conveniente. Puedes empezar a charlar con alguien nuevo en solo un clic y de la misma manera, cambiar a la siguiente persona. Algunos ejemplos vívidos de chats al azar son Chatrandom y el servicio CooMeet. Ambas plataformas ofrecen filtros de búsqueda de usuarios por sexo y en CooMeet, las chicas tienen que verificar la información de su cuenta. Gracias a ello, el servicio lucha contra la aparición de perfiles falsos y bots.

El chat al azar es un gran formato para aquellos que buscan descubrir el mundo de las citas a ciegas pero que por alguna razón no están preparados para asistir en persona a uno de estos eventos. Una buena opción para mejorar tus habilidades para comunicarte, hacer nuevos amigos y tal vez encontrar el amor verdadero.

Es hora de hacer un resumen

No insistiremos en que una cita a ciegas es la mejor forma de conocer a otra persona o que un video chat al azar es la plataforma más efectiva para ligar. Cada caso es individual. Una persona puede encontrar el amor de su vida en un chat al azar, otra en una plataforma de citas y una tercera, dando un paseo por el parque.

Solo queremos decir que no hay que excluir ninguna de las opciones que existen para conocer a otra persona aunque te parezca poco efectiva o no le veas éxito. Créenos, te estás perdiendo mucho. Por eso, prueba, experimenta y descubre cosas nuevas. Te esperan conversaciones agradables. ¡Buena suerte!