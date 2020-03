Tom Hanks y su esposa, la actriz Rita Wilson, dieron positivo a una prueba de coronavirus, según anunció el actor en un comunicado.

El dos veces ganador del Oscar dijo que él y su mujer se encontraban en Australia y se sintieron cansados, resfriados, con dolores corporales y un poco de fiebre. "Para hacer lo correcto, como es necesario en el mundo actual, nos hicimos la prueba del coronavirus y resultamos dar positivo", señaló.

El actor de 63 años dijo que ambos serán "sometidos a pruebas, observados y aislados por el tiempo que lo requiera la salud y seguridad pública".

Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive.Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no?We’ll keep the world posted and updated.Take care of yourselves! Hanx!