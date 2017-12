Un misterioso Papá Noel repartió sobres con dinero a decenas de vecinos en Navidad

Decenas de familias de Linden Close, Walsall, en el oeste de Midlands, Inglaterra, tuvieron la fortuna de recibir la visita de un papá Noel anónimo que durante la Nochebuena les repartió sobres con dinero.





Un afortunado destinatario le contó al diario Sun Online que escuchó el ruido de su buzón justo antes de la medianoche y luego encontró 50 libras en efectivo en un sobre que estaba sobre el felpudo. Cuando junto a su familia decidieron salir a ver quién era el generoso donador, tropezador con los vecinos que también llevan cartas con plata y las palabras "Jesús te ama".





papá noel repartió dinero 02.jpg







Otro de los beneficiarios describió también en el mismo medio que el gesto era "maravilloso" y puntualizó en que la acción le había cambiado el día. "No me sentía con ganas de festejar, porque recién llegaba de trabajar y sabía que debía volver a hacerlo en Navidad, y esto realmente me cambió el ánimo", dijo.





Y agregó: "Es algo increíblemente generoso y estoy segura de que este hombre ayudó a hacer Navidad para mucha gente. Es un Santa Claus de la vida real.