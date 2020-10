Una invasión de hormigas voladoras sorprendió a muchos santafesinos

Hubo varios meses sin lluvias y ahora que apareció el agua las hormigas se instalan en sus hormigueros, en zonas que no se inundan y de esa manera se conforman grandes colonias de insectos. “Los machos que tienen alas vuelan en busca de otros territorios donde puede instalarse la colonia y poder salvarse”, sostuvo Mariana Maglianese, del Área de Control de Vectores de la Región Santa Fe de Salud, en diálogo con UNO Santa Fe.

“Cuando se dan explosiones de bichos, son varios los factores que influyen: las altas temperaturas y la reproducción en los hormigueros”, insistió. “Las condiciones hacen que todos los machos estén motivados para salir al igual que las reinas”, agregó.

Qué son las hormigas voladoras o aladas

Se trata de individuos machos o hembras fértiles que tienen la capacidad de aparearse (las hormigas obreras son estériles) que no salen del hormiguero en condiciones normales, pero que con las lluvias lo hacen para no ahogarse. El apareamiento sucede en el aire, por lo general con hormigas aladas de otros montículos, después de los vuelos de apareamiento, los machos caen a tierra y mueren, y las hembras apareadas pierden sus alas, comienzan nuevas colonias y se convierten en reinas.

Lo llamativo en este caso es que salieron pese a que no llueve en la región. De todas formas, los insectos se anticiparon a la posible llegada de nuevas tormentas que podrían traer mucha agua.

"No causan ningún daño, no son peligrosos, solo si hay niños se puede decir que no las toquen porque puede que les piquen, las hembras tienen un aguijón que podrían eventualmente picar pero en general no son peligrosas, es la misma picadura de una hormiga cualquiera", concluyó Mariana Maglianese.