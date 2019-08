Una perra se robó la dentadura postiza de una abuela y las fotos son furor en las redes

Una estudiante de psicología de Ponta Grossa, una pequeña localidad ubicada en el estado de Paraná, Brasil, publicó las fotos de su perra "luciendo" la dentadura postiza que le robó a su abuela y que rápidamente se viralizaron

La joven de 28 años visitó junto a su mamá a su abuela en Minas Gerais para pasar una semana de vacaciones junto a ella. Fue allí cuando decidió llevar a su perra Luna. A los pocos días, la dentadura desapareció y ambas mujeres se preocuparon, ya que no aparecía por ningún lado.

Fue así que descubrieron a Luna y su inocente mirada luciendo la dentadura de la abuela. Su dueña reaccionó rápidamente y le tomó gran cantidad de fotos que luego subió a su Facebook.

2019-08-29 perro dentadura2.jpg

Según la estudiante, su abuela durmió esa tarde y colocó su dentadura debajo de la almohada, "como siempre", tal como recalcó la joven. "Cuando la abuela se despertó estaba bastante desesperada por no poder encontrar su dentadura. Incluso llegó a pedirle a Dios que la ayudara a encontrarla, pero no aparecía", declaró al portal brasileño Extra Globo.

"Mi abuela y mi madre buscaron por todos lados. Luna estaba jugando en la casa a oscuras. Mi madre dijo que pasaron horas mirando y nada. Cuando la llamé vino con la cara más limpia del mundo como si nada hubiera pasado, moviendo la cola saltando y bromeando como siempre, pero no la tenía", recordó Anna.

2019-08-29 perro dentadura3.jpg

"Ella es muy astuta, recoge cosas y se escabulle con las orejas detrás de ella. Pobre mi abuela, estaba tan dormida que no se dio cuenta de lo que había hecho Luna. Cuando llegué a la habitación de mi madre, encontré a Luna sentada en el sillón con los dientes en la boca, mordiéndolos. ¡Y no la quería devolver! La distraje y pude quitársela. Afortunadamente no se rompió y no se echó a perder", agregó la joven.