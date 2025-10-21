Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

El accidente ocurrió a la altura de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. El chofer sufrió lesiones leves y decenas de personas se acercaron para llevarse los animales vivos y muertos.

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7 , cerca de Ingeniero Silveyra , en el partido de Chacabuco .

El conductor sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y una ambulancia del SAME , mientras que el vehículo quedó destruido y los animales se dispersaron por el lugar.

Según relataron testigos, todo se descontroló en cuestión de minutos. Los primeros en llegar fueron automovilistas que pasaban por la zona y vecinos de las inmediaciones, que comenzaron a llevarse los cerdos que se habían caído del camión, muchos de ellos aún con vida. Luego se sumaron motos, bicicletas y peatones, hasta convertir la escena en un verdadero caos.

cerdos

El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, el camión mordió la banquina y perdió el control, terminando volcado a unos 15 metros de la ruta.

cerdo

La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes, pero la cantidad de personas que ingresó al lugar hizo imposible controlar la situación.

Entre la conmoción y el descontrol

El vuelco provocó una postal tan insólita como preocupante: decenas de personas cargando animales vivos y muertos mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

Fuentes locales indicaron que la prioridad fue preservar la seguridad de los presentes, ya que el intenso movimiento de vehículos y personas generaba riesgo de nuevos accidentes.