Abogado de los rugbiers: "Fue un fallecimiento"

El abogado Hugo Tomei, representando a los diez rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, ocho de los cuales permanece detenidos, luego de que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, liberados hace dos semanas, se negaran a declarar, dijo que a sus defendidos "los condenaron mediáticamente".

Tomei no sólo dice que "fue una pelea que duró 10 segundos" (la golpiza entre diez y por la espalda a Fernando), sino que precisa que "fue un fallecimiento". Y agrega que "si querían, ellos (sus defendidos) tenían dos autos a disposición para escaparse", agregó.

Del mismo modo, el abogado de los rugbiers agregó: "Ellos entregaron sus celulares y sus claves".

A su vez, Tomei aseguró que el cambio de vestimenta en los acusados minutos después del crimen de Fernando se debió a que "luego de ir a comer al local de comidas rápidas tenían pensado ir a la playa".

Por su parte, la novia de Fernando Báez Sosa pidió a través de las redes sociales no olvidar el crimen de su pareja, ocurrido a la salida del boliche Le Brique en el centro de Villa Gesell hace 37 días, y aseguró que los diez rugbiers imputados por el hecho le "robaron todo".

Julieta Rossi, la novia de Fernando, quien a través de su cuenta de Twitter pidió que no se olvide el crimen y nombró uno por uno a los ocho detenidos y a los dos excarcelados, a quienes acusó por el hecho. "Cuando todos de a poco se vayan olvidando, les voy a recordar: Máximo Thomsen, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Alejo Milanesi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Juan Pedro Guarino, Ayrton Viollaz. Te robaron todo, nos robaron todo", fueron las palabras que utilizó la joven para recordar el crimen de su novio. Julieta explicó a Télam que "el dolor es muy grande y se va acrecentando con el paso del tiempo. No entiendo a las personas que me dicen que el tiempo cura las heridas, me parece que es al revés".