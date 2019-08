Un padre hizo manejar a su hijo de diez años en la ruta copy

El padre de un niño de diez años ordenó a su hijo a acelerar cuando el pequeño conducía un auto por una ruta de la provincia de La Pampa, según muestra un video grabado con un celular y difundido por el hombre, a quien ahora la Justicia busca para procesarlo por una contravenvión, publica el portal En Boca de Todos.

El video comienza con la voz de un hombre que ordena: "Acelerá, maricón". En la imagen, grabada desde un celular, se ve una ruta de dos manos. Y coches que van y vienen en ambos sentidos. "Vos no desaceleres, llevalo ahí", sigue el "consejo" de la persona que acompaña al conductor.

En el comienzo de la filmación, no se ve la cara de la persona que conduce. Pero segundos después aparece. "No tengas miedo maricón, vos dale. No tengas miedo". La persona que maneja es un niño de diez años, cuya identidad no trascendió. Y a su lado lo acompaña su padre.

El terrible hecho de inseguridad vial ocurrió en la ruta 101, que une la ciudad de General Pico y la localidad de Speluzzi, en La Pampa, y fue difundido por el propio padre, quien subió el video a una red social. "Un saludito para la cámara", pide. El niño saca una mano del volante y saluda.

El video dura tres minutos, en los cuales el padre siempre incita a su hijo a no "aflojar". "Guarda que no se caiga a la banquina, que te das vuelta como una media", le advierte al niño.

Lo único que se sabe por el momento es que el niño tiene diez años y la Justicia provincial trata de identificar al padre.

El fiscal general Armando Agüero dijo a los medios pampeanos que están investigando. Y anticipó que al mayor le podría caber una pena de entre 60 y 120 días de arresto.