Estudio dice que un reconocido remedio causa impotencia sexual

Un equipo internacional de científicos determinó que el uso frecuente de ibuprofeno puede disminuir la producción de testosterona y causar impotencia sexual, según un estudio publicado hoy por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Los datos recopilados demostraron los efectos antiandrógenos que tiene este tipo de analgésico en el hombre adulto y sugirieron que el uso del ibuprofeno puede estar relacionado con problemas de la reproducción sexual masculina.



A través de un ensayo clínico con hombres jóvenes expuestos al ibuprofeno, los científicos demostraron que este analgésico provoca un estado de hipogonadismo compensado, un transtorno de las funciones del testículo prevalente entre los hombres de edad avanzada y asociado con desórdenes reproductivos.



Así, una de las principales conclusiones del estudio es la disminución de la producción de testosterona después del uso frecuente del ibuprofeno, entre otras cuestiones.



El equipo investigador realizó un ensayo clínico aleatorio y controlado mediante un método estandarizado in vitro y explantes de testículos humanos adultos, tejidos vivos separados de su órgano propio y transferidos a un medio artificial de crecimiento.



El informe fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y del Instituto Nacional de la Sanidad y la Investigación Médica de París (Francia).



Hasta ahora, numerosos estudios habían apuntado que la exposición a analgésicos leves durante la vida fetal está asociada con efectos antiandrógenos y malformaciones congénitas.