Inter presentó en sociedad a Lautaro Martínez

La carrera de Lautaro Martínez puede tener un antes y después desde su llegada a Italia . El bahiense que deslumbró a todos en Racing jugó poco en Argentina y se quedó en las puertas de ir a Rusia.





Pero lejos de deprimirse, agarró su bolso y partió al Viejo Continente para recalar en Inter, equipo que tiene cifradas muchas expectativas en sus condiciones.





Este jueves se llevó adelante la presentación oficial, donde Martínez exhibió la camiseta N° 10 de uno de los clubes grandes del fútbol junto con el vicepresidente de la entidad, Javier Pupi Zanetti, con brillante paso por Inter.





El delantero habló sobre el número de casaca: "El 10 es el número que también utilicé en Racing y no me genera presión. Cuando llegué, pregunté si estaba disponible y me dijeron que sí. Estoy muy feliz de poder usarlo".