Iván Torres: "Tengo los mejores recuerdos de Colón"

Ivan Torres apenas estuvo una temporada en Colón, pero como a tantos futbolistas extranjeros, hay situaciones que lo marcaron mientras vistió la camiseta roja y negra.

Con un presente frutífero en Olimpia de Paraguay, el volante guaraní charló con radio Gol 96.7 y en el inicio se refirió al presente en su país, también marcado por la pandemia.

"Estoy en Asunción pasando la cuarentena dentro de todo bastante bien, se reaccionó a tiempo cuando estaba llegando la pandemia, se hizo la cuarentena desde el principio. Hay pocos muertos, el Gobierno se comportó bien y de a poco estamos volviendo a la vida normal", apuntó.

Para luego, agregar: "Hicimos los primeros testeos la semana pasada, empezamos a entrenar grupalmente, hay un protocolo que se maneja desde la Asociación paraguaya y el Gobierno, en ningún club hubo casos positivos, de a poco pensando en arrancar el campeonato el 17 de julio".

En esa campaña 2016-17, Tito Torres disputó 27 partidos con la casaca de Colón, convirtiendo 4 goles. De ese paso por el barrio Centenario no dudó en afirmar que "tengo recuerdos muy buenos, ese año fue espectacular a nivel futbolístico y familiar, mi segundo hijo nació allá en Santa Fe. Dejé muchos amigos, yo fui feliz en la ciudad, mi familia también, por eso tengo los mejores recuerdos de Colón y de su gente".

Torres llegaba a préstamo a Colón pero una vez vencido el vínculo esa relación no se pudo prorrogar. Al respecto acotó: "Siempre tuve la intención de quedarme mucho tiempo en Argentina y en Colón, pude llegar a un fútbol difícil, pero no fue fácil mantenerme. Pude agarrarle la mano rápido, para mi fue un privilegio jugar en Argentina, no se llegó a un acuerdo entre clubes, un presidente quería que me quede y el otro que vuelva, escapó todo a mi y tuve que regresar a Olimpia".

Terrible2.jpg Iván Torres actualmente viste la camiseta de Olimpia de Paraguay.

En otro tramo de la charla admitió que "tuve algunos sondeos de San Lorenzo, pero nada más que eso. En el fútbol a veces el jugador busca un buen contrato, otras veces no se ponen de acuerdo los dirigentes, hace cinco años que estoy en Olimpia y llegué a la Selección, uno siempre trata de dar lo mejor".

Indudablemente la marea de hinchas en noviembre pasado fue comentario del propio Torres, quien reconoció que "fue algo espectacular, toda Asunción poblada con hinchas de Colón, muchos sorprendidos, algunos me reconocieron, me saludaban, me hicieron sentir su cariño. No pude ir al estadio, mi señora fue pero por la tormenta tuvo que salir. Compartimos con varios amigos la cena, después los llevé a recorrer Asunción, la gran mayoría no conocía. Mucha gente se fue feliz de la ciudad porque le gustó".

En la parte final enfatizó que "yo quería que Colón saliera campeón pero no pudo ser, al principio a mi me tocó vivir un lindo momento en el club, después no seguí y ahora estoy enfocado en Olimpia, aunque uno nunca descarta volver algún día, creo que me encantaría tanto a mí como a mi familia".