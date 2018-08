Jatón: "No hay respuestas en muchos casos de servicios fúnebres sociales"

Los concejales Emilio Jatón y Laura Mondino pidieron al municipio la instrumentación de un protocolo para el "Servicio de Sepelio Gratuito", que forma parte del programa de Promoción Social. "Los vecinos en esa situación necesitan una respuesta rápida", dijeron.





El Concejo Municipal aprobó en la última sesión un proyecto de los concejales Emilio Jatón y Laura Mondino (Santa Fe Puede Más - FPCyS) para que se instrumente un protocolo para acceder al de servicio fúnebre para personas sin recursos. Hoy la ciudad ofrece el Servicio de Sepelio Gratuito a través del Programa de Promoción Social.





"Todos los meses recibimos una gran cantidad de consultas de vecinos, desesperados ante la pérdida de un familiar, que necesitan acceder al servicio fúnebre pero no pueden pagarlo. Lo más grave es que no saben que la Municipalidad ofrece esta posibilidad y, mucho menos, saben cómo gestionarlo. Entonces termina siendo un beneficio que no llega a quienes lo necesitan", explicó Jatón.





La resolución establece la creación de un protocolo de intervención que detalle cuál es el área responsable de administración y aplicación del servicio; qué organismo proveerá el cajón fúnebre, cómo se realizará el traslado del cuerpo y cuáles son los trámites y condiciones que deberán cumplir los beneficiarios.





El concejal explicó que "el programa fue votado en el último presupuesto, pero lo cierto es que no existe información sobre cómo se actúa en cada caso, cómo se garantiza el servicio y, lo más preocupante, por qué hay situaciones en las que no se brinda la prestación."





"Por los casos que pudimos ver, y que son muchos todos los meses, hoy no está claro cómo se puede acceder al servicio. Desde los mecanismos formales de comunicación se remite a las coordinaciones de distritos y estas a su vez remiten a los canales formales otra vez, lo que transforma el trámite en un círculo vicioso sin respuesta para los vecinos en un momento crítico como es la culminación de la vida de un ser querido", concluyó Jatón.