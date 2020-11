Javier Zanetti homenajeó a Maradona de manera muy particular

La relación entre Maradona y Zanetti tuvo sin embargo un momento muy difícil en 2010, cuando Diego dirigía al seleccionado argentino y lo dejó afuera del Mundial de Sudáfrica.

LA SUONERIA DEL TELEFONO DI ZANETTI: OMAGGIO A MARADONA

El exBanfield ya había participado de los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, con Daniel Passarella y Marcelo Bielsa, respectivamente.

"En el momento en que me quedé afuera tenía una gran tristeza, pero después no me quedé con ningún tipo de rencor. Es que estábamos hablando de Maradona, el más grande de todos. Y cuando llegó el Mundial fui el hincha número uno de Argentina", comentó en su momento.

"Pupi" Zanetti tiene 47 años y este miércoles, durante el homenaje que se le brindó a Maradona por su fallecimiento antes del partido del Inter jugado en Italia frente a Real Madrid, por Champions League, se emocionó profundamente sentado en un palco del estadio vacío, juntando sus manos y mirando al piso, con un sollozo que enjugaba el barbijo que contenía sus lágrimas.