José Corral encabezó un nuevo timbreo de Cambiemos en Santa Fe

José Corral, intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos, encabezó este sábado por la mañana un nuevo timbreo, del que participó junto a los funcionarios de su Gabinete y que abarcó diferentes barrios de la capital provincial. "Sabemos que hay muchas dificultades y mucho por hacer en el país, en la provincia y en la ciudad, pero también recibimos de los vecinos mucha esperanza y expectativa porque Cambiemos representa un conjunto de valores: de hacer las cosas bien, de decir la verdad, de trabajar en equipo, de respetar las instituciones, de confiar en esa potencia que tenemos los argentinos y los santafesinos, de saber que se puede", resumió José Corral.

El intendente santafesino y dirigente de Cambiemos recorrió barrio San Lorenzo, uno de los sectores beneficiados por el desagüe Entre Ríos, financiado por el Gobierno nacional a pedido de la gestión que encabeza en la ciudad: "Es una muestra de la importancia de trabajar en equipo con Nación y con proyectos bien elaborados. El presidente Mauricio Macri entendió que esta obra era prioritaria para la ciudad, y hoy los vecinos ya ven los beneficios".

La visita de José Corral a barrio San Lorenzo se produjo 24 horas después de una lluvia de 80mm, con fuerte intensidad: "Un vecino me contaba que no tuvo problemas con el agua frente a su casa, y que desde que está la obra no se inundaron más. Eso nos da mucho aliento para seguir trabajando, sabiendo que ahora trabajamos como un solo equipo con Nación", aseguró.

También remarcó que "lo importante es que hagamos bien nuestra tarea, escuchando siempre a los vecinos. A eso tenemos que dedicarnos. Hay quienes pierden tiempo valioso hablando de cosas que le interesan solo a los políticos, nosotros preferimos dedicarnos a los temas del día a día, escuchando a los vecinos, fijando con ellos las prioridades".

En ese sentido, contó que "como en cada barrio que visitamos encontramos durante esta recorrida que preocupa el tema de la seguridad; y también hay preocupación por el tema de las tarifas porque la gente tiene dificultades para poder pagar, y por eso entendemos que la EPE tiene que hacer un esfuerzo y ver cómo puede aliviar un poco la situación de la gente", repasó.