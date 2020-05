A días de cumplirse 10 meses del crimen de Diego Román, la causa sigue sin novedades

El próximo lunes 4 de mayo se cumplirán 10 meses del crimen de Diego Román, el nene de 12 años que fue encontrado muerto en un descampado de la zona rural de Recreo. Según la autopsia, sufrió una muerte violenta, pero el tiempo pasa y aún no se sabe que le paso al pequeño.

Dionisio Ayala, abogado que lleva adelante la causa representando a la mamá del pequeño, habló esta semana en el programa UNO en la Radio que se emite de lunes a viernes por FM Sol 91.5 y dijo que "la causa está prácticamente paralizada en cuanto avance de la investigación y ahora sumado a la situación de pandemia por el coronavirus que obligó al Poder Judicial a limitar su trabajo, pero el último escrito que presentamos fue en el mes de febrero en dónde se solicitó la re apertura de una serie de pruebas que no se han efectuado y que ya se habían pedido en 2019, por lo tanto esos elementos de peritajes que deben de incluirse en el legajo de investigación penal aún no han tenido contestación por parte del Ministerio Público de la Acusación. Estamos en un impasse, sin avance de ninguna naturaleza en cuanto a la investigación concreta que lleva el fiscal Andrés Marchi en la causa por la muerte de Diego Román".

Al referirse a cuáles fueron los pedidos solicitados en febrero dijo que "incluye los peritajes de veterinarios con el perito de partes nuestro y el peritaje de huellas y rastros con un especialista en criminología. También quedaron pendientes una serie de testimonios de los hermanos de Diego en cámara gesell, ya que habíamos solicitado sus suspensión en su momento, porque no estaban las condiciones para que pudieran hacerlo, algo que debía de haber ocurrido en noviembre de 2019".

"Yo responsabilizo al Ministerio Público de la Acusación en cuanto al avance de la causa. Mas allá de la capacidad o no de los fiscales, acá no tuvieron la capacidad desde un primer momento para llevar adelante la investigación como debería de ser. El hecho se debería haber resuelto a los días de haberse encontrado el cuerpo y no es así. Se va a cumplir un año y no sabemos si se va a determinar o no él o los culpables de la muerte".

• LEER MÁS: A ocho meses de la muerte de Diego Román, denuncian que la investigación está paralizada

marcha diego roman fm power max.jpg Familiares pidiendo justicia tras el crimen de Digo Román gentileza FM PowerMAx Recreo.

Diego roman FM Power Max.jpg La familia de Diego Román y su pedido de justicia. gentileza FM PowerMAx Recreo.

¿Lo mató una jauría de perro?

En el mes de agosto del 2019, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, afirmó en conferencia de prensa que el propietario del predio donde apareció en la noche del 4 de julio, a las 22.20, el cadáver de Diego Román de 12 años, quedó "imputado de homicidio culposo". Y que conforme al resultado de exámenes de algunos profesionales del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre muestras que fueron extraídas durante un trabajo de campo en la jornada del 26 de julio, un informe abonaría la tesis que al chico lo atacó y lo mató una jauría de perros del dueño del campo.

• LEER MÁS: Diego Román: ¿de brutal asesinato a un ataque mortal de perros?

Desde allí hubo idas y vueltas tratando de saber qué pasó y según manifestó Ayala "hay algo encubierto detrás de esto. Primero hay una inoperancia o desorganización o desconocimiento, no sé como llamarlo. Muerte violenta, así se lo califico por parte del médico forense, el doctor Pimpinella, por lo tanto no le vamos a dar entidad a un grupo de animales que prácticamente eran amigos de los nenes que vivían en el barrio, ya que jugaban con ellos, eras prácticamente amigos".

"Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sabemos la responsabilidad jurisdiccional de cada uno, por lo tanto, no nos vamos a quedar con el tema hasta acá, solamente. Estamos en un impasse pero no nos vamos a quedar con el solo hecho de comentarios", finalizó el doctor Ayala.

Diego Roman PDI 3.jpg Imágenes del trabajo de la PDI en el lugar dónde encontraron el cuerpo del niño. UNO Santa Fe

La muerte de Diego

Diego Román, de 12 años, comenzó a ser intensamente buscado desde el miércoles 3 de julio de 2019, cuando no regresó a su casa luego de ir a la escuela, en Recreo, ubicada a unos 17 kilómetros de la capital santafesina.

Su padre realizó la denuncia en la Comisaría 16ª de esa localidad y un día más tarde el vicepresidente del Club Social Central Oeste, donde el niño jugaba al fútbol, encontró su cuerpo entre la vegetación de un descampado cercano a su casa.

En un primer momento se apuntó a un homicidio producido con un elemento punzocortante. Oportunamente, el médico forense y docente universitario Pascual Pimpinella explicó que en la primera autopsia detectaron la presencia de heridas cuyos bordes eran "muy netos", lo cual abonaba la teoría de que habían sido producidas con un elemento filoso.