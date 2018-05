Acribilló de cinco disparos a un albañil para robarle la moto: le dieron 15 años de prisión

"No me voy conforme, en realidad yo confiaba en la Justicia. A mí hijo me lo mataron"; "Yo estoy destrozada, a mí con la condena de 15 años no me sirve, nadie me lo devuelve a mi hijo", con esas palabras se refirió Noemí Moreyra, la madre de Mauricio Federico Uviedo, un joven albañil de 21 años que en 2015 fue acribillado de cinco balazos cuando se encontraba en una obra en Recreo