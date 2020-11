Caso Francisco Sueldo: "Hoy nos despertó una noticia muy triste, ¡más que tristeza, bronca, indignación!"

Tras la noticia, en redes sociales, los padres de Fran escribieron lo siguiente:

"Hoy nos despertó una noticia muy triste, ¡más que tristeza bronca, indignación! El día jueves próximo tendremos una vez más una audiencia donde nos notificarán de que al ASESINO de FRAN le dieron el alta.

¡Sí, como leíste!! ¿increíble no? Menos de un año internado y ya se "sanó".

Una persona que desde los 23 años cuenta con psicosis esquizofrénica. Y con varias crisis en todos estos años.

Su mamá Graciela estaba a cargo y al tanto de todo.

También estuvo internado en "LA MERCED" tiempo antes de ASESINAR a Fran.

Yo me pregunto, con todos estos antecedentes, ¿por qué le dieron un vehículo?

¿Por qué nadie se hace cargo??

En el escrito dice, que logra relatar cuáles fueron sus pensamientos delirantes que lo llevaron a cometer un ¡¡¡HECHO ILÍCITO!!! ¿Hecho ilícito?

Así llaman ASESINAR A UN NIÑO DE TAN SOLO 10 AÑOS. DESTRUIR A TODA UNA FLIA. y eso no es todo, el informe culmina diciendo que a la fecha sus discursos son MAYORMENTE COHERENTES, AUNQUE CON TENDENCIA A PENSAMIENTOS MISTICOS Y POSEE PSEUDOALUCINACIONES, ¡¡¡¿¿¿me están jodiendo???!!! (perdón la expresión).

Por los mismos motivos lo declararon inimputable, librándolo de la responsabilidad de un ASESINATO.

¿¿¿Y ahora le quieren dar el alta???

REALMENTE LA JUSTICIA QUE TENEMOS ES LAMENTABLE Y DEPLORABLE.

A nuestro FRAN no lo tenemos más, pero a Dios roguemos que no haya más Fran en manos de este ASESINO y eso no es seguro si va a circular como un ciudadano más.