Confirmaron el fallo que condenó en Santa Fe al exjefe de Policía, Hugo Tognoli

Un fallo emitido en la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación confirmó la condena para el exjefe de Policía de la provincia, Hugo Tognoli, quien en el 2015 fue sentenciado a seis años de prisión por encubrimiento, coacciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de un juicio realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.





El dictamen judicial, que lleva la firma de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Carlos Alberto Mahiques, rechazó el recurso de casación que había sido interpuesto por la defensa de Tognoli días después de haberse conocido la condena en el estrado federal santafesino.





La sentencia contra Tognoli se remonta al 27 de octubre de 2015, cuando el tribunal de jueces camaristas, compuesto por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, impuso la pena para el exjefe policial, para el exjefe de Inteligencia de la División de Drogas, José Luis Baella (cinco años), el remisero Fernando Torres y el narcotraficante de Colastiné Norte, Daniel "Tuerto" Mendoza, actualmente prófugo tras no haber vuelto de una salida transitoria al penal de Coronda













En ese entonces, el fallo de los jueces federales de Santa Fe condenó a Tognoli por "haber favorecido personalmente a Daniel Francisco Mendoza, a quien ayudó a eludir investigaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en el lapso comprendido entre el 3 de mayo de 2011 y el 25 de agosto del mismo año".





También ayudó posteriormente, en otra oportunidad que fue evidenciada el 3 de marzo del 2012, cuando, según develó la investigación, frustró el avance de las mismas investigaciones por omisión del cumplimiento de sus funciones en relación a un delito anterior, "especialmente grave –comercialización de estupefacientes–, del cual tenía cabal conocimiento, con evidente ánimo de lucro y dada su condición de director de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones –en el primer período indicado–, y jefe de Policía de la provincia de Santa Fe –en la segunda ocasión referida–".





Por esa razón, el tribunal consideró en su sentencia condenar a seis años de prisión a Tognoli por los delitos de "encubrimiento triplemente agravado por ser un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, en concurso ideal entre sí".





Aquel fallo fue recurrido a la Cámara de Casación Penal por el abogado de Tognoli, Néstor Oroño, quien planteó en su momento "la violación a los principios de congruencia, y de inocencia y la errónea aplicación de la ley sustantiva".





En este sentido, denunció "una incorrecta aplicación de las normas sustantivas ante el contrasentido de ubicar el encubrimiento imputado a su asistido en relación a Mendoza desde el 3 de marzo de 2011 al 25 de agosto del mismo año, habiendo comunicado en la primera de las fechas el personal policial al juez de Instrucción el inicio de la investigación respecto del mencionado".





Además, sostuvo que su asistido "no había ejecutado ninguna acción típica del delito de coacción" y que "no tenía relación con el condenado Mendoza". En tanto, objetó "la condena por encubrimiento". Por ello, argumentó que no pesaba sobre Mendoza ninguna imputación de delito para el período en el cual el encubrimiento se habría producido, razón por la cual no se podía configurar el tipo penal enrostrado".





Asimismo, "se quejó de la irracionalidad de la pena impuesta a Tognoli sin tener en cuenta que carece de antecedentes penales y que colaboró y se sometió a la Justicia, lo que conduce a la imposición del mínimo de la escala penal".





Este miércoles, a primera hora, la Sala Primera de Casación Penal comunicó que confirmó la pena impuesta para el exjefe de Policía de la provincia y también para el resto de los condenados: Baella, Torres y Mendoza.